Задержаны полицейские, ранившие в голову пятилетнего мальчика на Киевщине

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Задержаны полицейских, которые в нетрезвом ранили в голову пятилетнего мальчика на Киевщине, фото - DW
Задержаны полицейские, ранившие в голову пятилетнего мальчика на Киевщинеhttps://racurs.ua/n122664-zaderjany-policeyskie-ranivshie-v-golovu-pyatiletnego-malchika-na-kievschine.htmlРакурс
Двое полицейских, подозреваемых в тяжелом огнестрельном ранении пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком (Киевская область), задержаны.
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Об этом сообщил в Фейсбук председатель Национальной полиции Сергей Князев. Он рассказал, что во время стрельбы они находились вне службы, были без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.
Князев сообщил, что полиция находится на контакте с родителями. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны.
Нам остается только помолиться за пятилетнего Кирилла, — написал Князев.
Следствие проводит Государственное бюро расследований. В Национальной полиции объяснили, что их сотрудник 1 июня находился вне службы, когда пристреливал ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок.
Мальчик получил ранение в голову, пуля вызвала перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
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