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Ракурс
Задержаны полицейских, которые в нетрезвом ранили в голову пятилетнего мальчика на Киевщине, фото - DW

Задержаны полицейские, ранившие в голову пятилетнего мальчика на Киевщине

2 июн 2019, 09:54
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Двое полицейских, подозреваемых в тяжелом огнестрельном ранении пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком (Киевская область), задержаны.

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Об этом сообщил в Фейсбук председатель Национальной полиции Сергей Князев. Он рассказал, что во время стрельбы они находились вне службы, были без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

Князев сообщил, что полиция находится на контакте с родителями. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны.

Нам остается только помолиться за пятилетнего Кирилла, — написал Князев.

Следствие проводит Государственное бюро расследований. В Национальной полиции объяснили, что их сотрудник 1 июня находился вне службы, когда пристреливал ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок.

Мальчик получил ранение в голову, пуля вызвала перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

Источник: Ракурс


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