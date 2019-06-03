Ізраїль атакував військовий аеродром у Сирії. Фото: Газета.Ру

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Ракурс

Ізраїль атакував ракетами військовий аеродром T4 у сирійській провінції Хомс.

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Сили протиповітряної оборони Сирії змогли збити дві ракети, інші все ж досягли заданої цілі. Внаслідок обстрілу було пошкоджено склади боєприпасів та інші будівлі. Загинув один сирійський військовослужбовець, кілька бійців ЗС Сирії дістали поранення. Про це повідомляє агентство SANA.

Також на території військового об'єкта прогриміли потужні вибухи, причина яких невідома. На аеродромі виникла потужна пожежа.

На ракетну атаку Ізраїлю вже відреагували в Білому домі. Агентство Axios повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа підтримала дії Збройні сили Ізраїлю. У Вашингтоні наголосили, що США підтримуватимуть ракетні удари доти, поки іранські сили, «Хезболла» і проіранські ополченці діють у Сирії.

Державний департамент та Білий дім за останні кілька місяців неодноразово передавали послання Російській Федерації. Більш широкий меседж полягав у тому, що виведення іранських та підтримуваних Іраном сил із Сирії — це не лише вимога Ізраїлю, але і США, — пише агентство.

Нагадаємо, 6 травня Ізраїль та Палестина домовилися про перемир’я, й таким чином припинили збройний конфлікт у секторі Газа. Перед тим понад 600 снарядів та ракет були запущені по південній частині Ізраїлю з сектору Газа. Збройні сили Ізраїлю теж ракетними ударами відповідали на агресію.