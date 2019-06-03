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Ракурс
Криза у Венесуелі: Канада закрила посольство, а РФ відкликала радників

Криза у Венесуелі: Канада закрила посольство, а РФ відкликала радників

3 чер 2019, 09:24
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Канада вирішила призупинити діяльність свого посольства у Венесуелі через те, що країна все більше занурюється в диктатуру.

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Незаконний режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро обмежив можливість роботи іноземних посольств в країні. Особливу увагу приділили представництвам тих країн, які виступили за відновлення демократії в країні. Про це заявила голова Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, йдеться на сайті парламенту.

За словами Фріланд, канадські дипломати наприкінці цього місяця не отримають дипломатичну акредитацію, а термін їхніх віз закінчиться. У зв’язку з цим Канада негайно припиняє роботу свого посольства в Венесуелі.

Фріланд заявила, що в Канаді також оцінять статус венесуельських дипломатів в країні. Тепер канадці в Венесуелі зможуть отримати консульську допомогу в консульському відділі посольства країни в Колумбії (Богота). Однак, влада Канади радить громадянам уникати будь-яких поїздок до Венесуели.

Зазначимо, що Росія відкликала всіх військових радників і фахівців, яких направила до Венесуели для допомоги Мадуро. За інформацією газети The Wall Street Journal, Кремль оцінив політичну і економічну стійкість президента Венесуели і прийняв відповідне рішення.

Також в Венесуелі припинить свою діяльність військово-озброєна державна корпорація «Ростех», яка займалася консультаціями в армії з питань закупівлі озброєння.

Джерело: Ракурс


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