Кризис в Венесуэле: Канада закрыла посольство, а РФ отозвала советников. Фото: Факты

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Канада решила приостановить деятельность своего посольства в Венесуэле из-за того, что страна все больше погружается в диктатуру.

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Незаконный режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро ограничил возможность работы иностранных посольств в стране. Особенное внимание уделили представительствам тех стран, которые выступили за восстановление демократии в стране. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд, говорится на сайте парламента.

По словам Фриланд, канадские дипломаты в конце этого месяца не получат дипломатическую аккредитацию, а срок их виз истечет. В связи с этим Канада немедленно приостанавливает работу своего посольства в Венесуэле.

Фриланд заявила, что в Канаде также оценят статус венесуэльских дипломатов в Канаде. Теперь канадцы в Венесуэле смогут получить консульскую помощь в посольстве страны в Колумбии (Богота). Однако, власти Канады советуют гражданам избегать любых поездок в Венесуэлу.

Отметим, что Россия отозвала всех военных советников и специалистов, которых направила в Венесуэлу для помощи Мадуро. По информации газеты The Wall Street Journal, Кремль оценил политическую и экономическую устойчивость президента Венесуэлы и принял соответствующее решение.

Так же в Венесуэле прекратит свою деятельность военно-вооруженная государственная корпорация «Ростех», которая занималась консультациями в армии в вопросе закупки вооружения.