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Зеркаль: Гаагский суд рассмотрит возражения агрессора по делу «Украина против России». Фото: Слово и дело

Зеркаль: Гаагский суд рассмотрит возражения агрессора по делу «Украина против России»

3 июн 2019, 08:49
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Иск Украины против России сегодня рассмотрит Международный суд ООН в Гааге. Украина обратилась в суд в начале 2017 года и это будет первым слушанием в рамках этого дела.

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Украинская сторона обратилась в суд относительно толкования и применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

При рассмотрении дела по существу должны быть рассмотрены и исследованы показания свидетелей, экспертные мнения и другие доказательства, которые занимают 17,5 тыс. страниц и были представлены год назад.

Зеркаль отметила, что большинство этих документов будут обнародованы на сайте суда, и отметила, что это именно то, чего пыталась избежать Россия все это время.

Зеркаль и ее команда. Фото: facebook

Зеркаль заявила, что во время слушания скорее всего украинская сторона столкнется с российской пропагандой и очередными утверждениями агрессора о «гражданской войне» и «спасении русскоязычного населения».

В делегацию от Украины вошли представители Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства иностранных дел, которые занимаются расследованием терактов на Донбассе (Волноваха, Краматорск и Мариуполь), сбитого МН17 и проводили переговоры с Россией по этим вопросам.

Как ранее сообщал «Ракурс», Международный трибунал ООН по морскому праву принял сторону Украины в иске против России.

Источник: Ракурс


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