В США возле Белого дома произошла стрельба из-за попытки проникновения. Фото: РТ

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Ракурс

В США в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба. Специальные агенты секретной службы обезвредили подозрительного мужчину.

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Злоумышленник пытался тайно проникнуть на территорию официальной резиденции президента США Дональда Трампа вскоре после его ухода. Об этом сообщает издание Xinhua.

Установлено, что в воскресенье мужчина проник в закрытую зону к северу от Белого дома. Инцидент произошел после того, как Трамп покинул Южную лужайку для поездки за границу.

По неизвестному мужчине спецагенты открыли стрельбу. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

Перед началом стрельбы защитники президента дали устные предупреждения, но мужчина их проигнорировал.

Как известно, Трамп сейчас направился в Великобританию для нанесения государственного визита.

На днях в США из-за стрельбы в муниципальном учреждении погибли 12 человек и еще шесть получили ранения. Одного из правоохранителей от смерти спас бронежилет

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп пригласил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в США с официальным визитом.