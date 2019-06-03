Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В США возле Белого дома произошла стрельба из-за попытки проникновения. Фото: РТ

В США возле Белого дома произошла стрельба из-за попытки проникновения (ФОТО)

3 июн 2019, 08:19
999

В США в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба. Специальные агенты секретной службы обезвредили подозрительного мужчину.

Loading...

Злоумышленник пытался тайно проникнуть на территорию официальной резиденции президента США Дональда Трампа вскоре после его ухода. Об этом сообщает издание Xinhua.

Установлено, что в воскресенье мужчина проник в закрытую зону к северу от Белого дома. Инцидент произошел после того, как Трамп покинул Южную лужайку для поездки за границу.

По неизвестному мужчине спецагенты открыли стрельбу. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

Возле Белого дома обезвредили подозрительного мужчину. Фото: Xinhua.

Перед началом стрельбы защитники президента дали устные предупреждения, но мужчина их проигнорировал.
Как известно, Трамп сейчас направился в Великобританию для нанесения государственного визита.

На днях в США из-за стрельбы в муниципальном учреждении погибли 12 человек и еще шесть получили ранения. Одного из правоохранителей от смерти спас бронежилет

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп пригласил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в США с официальным визитом.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеркаль: Гаагский суд рассмотрит возражения агрессора по делу «Украина против России»

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России в рамках иска украинской стороны. Это первое слушание по иску, который был подан в 2017 году из-за событий на Донбассе

Новости Украины
08:49

У Зеленского опровергли невозможность принять участие в парламентских выборах (ДОКУМЕНТ)

Команда президента Владимира Зеленского опровергла невозможность партии «Слуга народа» принять участие в парламентских выборах. Предварительное утверждение оказалось фейком

Новости Украины
16:54   2 июн
Новости партнеров
Загрузка...