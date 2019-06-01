Стрельба в США: убиты 12 человек. Фото: Sputnik Молдова

https://racurs.ua/n122637-strelba-v-ssha-ubity-12-chelovek.html

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Стрельба в США, в результате которой погибли 12 американцев и еще шесть получили ранения, произошла накануне в Вирджинии-Бич в муниципальном учреждении, где расположены кабинеты местных коммунальных служб.

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Стрелка, которым оказался работник учреждения со значительным стажем, ликвидировала полиция. Во время операции ранения также получил один правоохранитель, которого от гибели спас бронежилет, сообщает CNN.

По данным полиции, устроивший бойню мужчина был недоволен тем, что после многолетней работы его уволили. Он действовал один: зашел в здание и открыл хаотичный огонь по людям. Работники учреждения вынуждены были прятаться и баррикадироваться с помощью столов в кабинетах.

На месте происшествия обнаружили пистолет и винтовку. Согласно предварительной информации, стрелок приобрел это оружие законно.

Президента США Дональда Трампа оповестили о стрельбе. В его администрации сообщили, что следят за ситуацией.

Напомним, 27 мая в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу по прохожим, в результате чего пять человек получили ранения.