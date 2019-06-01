Гугл посвятил дудл Дню защиты детей

https://racurs.ua/n122636-gugl-posvyatil-dudl-dnu-zaschity-detey-foto.html

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Корпорация Google (Гугл) создала doodle ко Дню защиты детей. Тематический рисунок отображается на стартовой странице поисковика.

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День детей ежегодно отмечают в мире сегодня, 1 июня. В Украине его начали праздновать с 1998 года согласно указу президента № 568/98 «О дне защиты детей».

Это один из самых старых международных праздников. Существует несколько версий его основания. Согласно одной из них, в этот день в 1925 году китайский консул в Сан-Франциско собрал детей-сирот на торжества и развлекательные мероприятия по случаю национального праздника, символизирующего начало лета — Дуань-у-Цзе.

Согласно другой версии, такую дату для праздника выбрали, поскольку 1 июня 1925 года в Женеве состоялась первая международная конференция, посвященная проблемам детей: рабство и принудительный труд, торговля людьми и вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

По случаю Дня детей сегодня в Киеве состоится множество интересных мероприятий: