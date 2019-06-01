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Гугл посвятил дудл Дню защиты детей

Гугл посвятил дудл Дню защиты детей (ФОТО)

1 июн 2019, 08:30
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Корпорация Google (Гугл) создала doodle ко Дню защиты детей. Тематический рисунок отображается на стартовой странице поисковика.

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День детей ежегодно отмечают в мире сегодня, 1 июня. В Украине его начали праздновать с 1998 года согласно указу президента № 568/98 «О дне защиты детей».

Гугл посвятил дудл Дню защиты детей. Скриншот страницы Google

Гугл посвятил дудл Дню защиты детей. Скриншот страницы Google

Это один из самых старых международных праздников. Существует несколько версий его основания. Согласно одной из них, в этот день в 1925 году китайский консул в Сан-Франциско собрал детей-сирот на торжества и развлекательные мероприятия по случаю национального праздника, символизирующего начало лета — Дуань-у-Цзе.

Согласно другой версии, такую дату для праздника выбрали, поскольку 1 июня 1925 года в Женеве состоялась первая международная конференция, посвященная проблемам детей: рабство и принудительный труд, торговля людьми и вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

По случаю Дня детей сегодня в Киеве состоится множество интересных мероприятий:

  • Национальный музей народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» устраивает фестиваль «Все мы дети твои, Украина». Организаторы подготовили концертную программу, зону детского досуга и различные мастер-классы.
  • Национальный художественный музей Украины организует бесплатный детский праздник с приключенческим квестом и мастер-классами.
  • Фестиваль «Все вместе за семью» начнется в 11.00 на Майдане Независимости. Планируются танцевальные и музыкальные сюрпризы, в частности, выступления певца Сергея Бабкина, детских групп Detki и One light inside.
  • Семейный STEM-фестиваль инноваций и современных технологий Robotica будет проходить 1−2 июня на ВДНХ. Участники смогут сконструировать мир будущего и посмотреть выставку творческих работ, созданных из Lego. Также во время мероприятия состоится отбор на Всемирную олимпиаду по робототехнике World Robot Olympiad (WRO)
  • Музей популярной науки и техники «Экспериментаниум» 1−2 июня устраивает бесплатный тематический квест и мастер-класс.
  • Детские велогонки «Дивогонка» стартуют сегодня на Оболони в 9.30.
  • Фестиваль Flagman Kids пройдет на озере Тельбин. Для детей организуют соревнования по рыбалке с пикником и подарками.
  • Детский летний кинотеатр от Фокстера сегодня начинает свою работу и организует семейный просмотр фильма «Фокстер и Макс» на Певческом поле.

Источник: Ракурс


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