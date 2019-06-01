Гугл посвятил дудл Дню защиты детей (ФОТО)https://racurs.ua/n122636-gugl-posvyatil-dudl-dnu-zaschity-detey-foto.htmlРакурс
Корпорация Google (Гугл) создала doodle ко Дню защиты детей. Тематический рисунок отображается на стартовой странице поисковика.
День детей ежегодно отмечают в мире сегодня, 1 июня. В Украине его начали праздновать с 1998 года согласно указу президента № 568/98 «О дне защиты детей».
Это один из самых старых международных праздников. Существует несколько версий его основания. Согласно одной из них, в этот день в 1925 году китайский консул в Сан-Франциско собрал детей-сирот на торжества и развлекательные мероприятия по случаю национального праздника, символизирующего начало лета — Дуань-у-Цзе.
Согласно другой версии, такую дату для праздника выбрали, поскольку 1 июня 1925 года в Женеве состоялась первая международная конференция, посвященная проблемам детей: рабство и принудительный труд, торговля людьми и вовлечение несовершеннолетних в проституцию.
По случаю Дня детей сегодня в Киеве состоится множество интересных мероприятий:
- Национальный музей народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» устраивает фестиваль «Все мы дети твои, Украина». Организаторы подготовили концертную программу, зону детского досуга и различные мастер-классы.
- Национальный художественный музей Украины организует бесплатный детский праздник с приключенческим квестом и мастер-классами.
- Фестиваль «Все вместе за семью» начнется в 11.00 на Майдане Независимости. Планируются танцевальные и музыкальные сюрпризы, в частности, выступления певца Сергея Бабкина, детских групп Detki и One light inside.
- Семейный STEM-фестиваль инноваций и современных технологий Robotica будет проходить 1−2 июня на ВДНХ. Участники смогут сконструировать мир будущего и посмотреть выставку творческих работ, созданных из Lego. Также во время мероприятия состоится отбор на Всемирную олимпиаду по робототехнике World Robot Olympiad (WRO)
- Музей популярной науки и техники «Экспериментаниум» 1−2 июня устраивает бесплатный тематический квест и мастер-класс.
- Детские велогонки «Дивогонка» стартуют сегодня на Оболони в 9.30.
- Фестиваль Flagman Kids пройдет на озере Тельбин. Для детей организуют соревнования по рыбалке с пикником и подарками.
- Детский летний кинотеатр от Фокстера сегодня начинает свою работу и организует семейный просмотр фильма «Фокстер и Макс» на Певческом поле.