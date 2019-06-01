Гугл присвятив дудл Дню захисту дітей

https://racurs.ua/ua/n122636-gugl-prysvyatyv-dudl-dnu-zahystu-ditey-foto.html

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Корпорація Google (Гугл) створила doodle до Дня захисту дітей. Тематичний малюнок відображається на стартовій сторінці пошуковика.

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День дітей щорічно відзначають у світі сьогодні, 1 червня. В Україні його почали святкувати з 1998 року згідно з указом президента № 568/98 «Про день захисту дітей».

Це одне з найдавніших міжнародних свят. Існує кілька версій його започаткування. За однією з них, цього дня в 1925 році китайський консул у Сан-Франциско зібрав дітей-сиріт на урочистості та розважальні заходи з нагоди національного свята, що символізує початок літа — Дуань-у-Цзе.

Згідно з іншою версією, таку дату для свята обрали, оскільки 1 червня 1925 року в Женеві відбулася перша міжнародна конференція, присвячена проблемам дітей: рабство та примусова праця, торгівля людьми і залучення неповнолітніх до проституції.

З нагоди Дня дітей сьогодні в Києві відбудеться безліч цікавих заходів: