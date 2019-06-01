Гугл присвятив дудл Дню захисту дітей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n122636-gugl-prysvyatyv-dudl-dnu-zahystu-ditey-foto.htmlРакурс
Корпорація Google (Гугл) створила doodle до Дня захисту дітей. Тематичний малюнок відображається на стартовій сторінці пошуковика.
День дітей щорічно відзначають у світі сьогодні, 1 червня. В Україні його почали святкувати з 1998 року згідно з указом президента № 568/98 «Про день захисту дітей».
Це одне з найдавніших міжнародних свят. Існує кілька версій його започаткування. За однією з них, цього дня в 1925 році китайський консул у Сан-Франциско зібрав дітей-сиріт на урочистості та розважальні заходи з нагоди національного свята, що символізує початок літа — Дуань-у-Цзе.
Згідно з іншою версією, таку дату для свята обрали, оскільки 1 червня 1925 року в Женеві відбулася перша міжнародна конференція, присвячена проблемам дітей: рабство та примусова праця, торгівля людьми і залучення неповнолітніх до проституції.
З нагоди Дня дітей сьогодні в Києві відбудеться безліч цікавих заходів:
- Національний музей народної архітектури і побуту України «Пирогово» влаштовує фестиваль «Всі ми діти твої, Україно». Організатори підготували концертну програму, зону дитячого дозвілля та різноманітні майстер-класи.
- Національний художній музей України організовує безкоштовне дитяче свято з пригодницьким квестом та майстер-класами.
- Фестиваль «Усі разом за сім’ю» розпочнеться об 11.00 на Майдані Незалежності. Плануються танцювальні та музичні сюрпризи, зокрема, виступи співака Сергія Бабкіна, дитячих гуртів Detki та One light inside.
- Сімейний STEM-фестиваль інновацій та сучасних технологій Robotica триватиме 1−2 червня на ВДНГ. Учасники матимуть змогу зконструювати світ майбутнього та переглянути виставку творчих робіт із Lego. Також під час заходу відбудеться відбір на Всесвітню олімпіаду з робототехніки World Robot Olympiad (WRO)
- Музей популярної науки і техніки «Експериментаніум» 1−2 червня влаштовує безкоштовний тематичний квест і майстер-клас.
- Дитячі велоперегони «Дивогонка» стартують сьогодні на Оболоні о 9.30.
- Фестиваль Flagman Kids відбудеться на озері Тельбін. Для дітей організовують змагання з риболовлі з пікніком і подарунками.
- Дитячий літній кінотеатр від Фокстера сьогодні починає свою роботу й організовує сімейний перегляд фільму «Фокстер і Макс» на Співочому полі.