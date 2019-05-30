Київська міська дитяча лікарня №7

https://racurs.ua/ua/n122555-kyyivska-dytyacha-likarnya-7-cherez-kadrovi-viyny-dity-z-nyrkovymy-patologiyamy-zalyshatsya-bez.html

Ракурс

Київську міську дитячу лікарню № 7 планують злити з іншою медичною установою, яка розташована в тому ж самому приміщенні, — Міським центром дитячої нейрохірургії.

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Дивним є механізм проведення злиття — лікарню з майже 500 співробітниками і власним будинком на балансі приєднують до центру з 30 співробітниками, який тільки знімає приміщення в будівлі лікарні. Цьому можна дати тільки одне логічне пояснення — кадрова війна. Про це у своєму блозі на «Ракурсі» пише Валерій Дубіль, народний депутат України, заступник голови ВО «Батьківщина».

За його словами, голова міського відділу охорони здоров’я, ймовірно, хоче посунути керівництво лікарнею і передати його керівнику центру. Річ у тім, що контракт головного лікаря 7-ї лікарні закінчується в жовтні цього року. Значить, повинен бути проведений відкритий конкурс на заміщення посади.

Впевненості, що міський відділ охорони здоров’я може поставити свою людину, немає. А проведення такого дивного злиття дозволяє передати керівництво 7-ю лікарнею потрібній людині без проведення конкурсу.

Дубіль наголошує, що заручниками кадрових ігор влади стають діти з інших областей, які втратять можливість отримання рятівного лікування. Адже це відділення лікує дітей з важкими патологіями нирок, і обладнання, яке є в цій лікарні, не має більшість навіть обласних дитячих лікарень України.

«Чому? Бо при реорганізації зміниться статус нефрологічного відділення лікарні. Адже незважаючи на те, що 7-ма лікарня є комунальною установою у власності громади Києва, нефрологічне відділення цієї лікарні є клінічною базою відділу дитячої нефрології інституту нефрології намну — тому в ньому законно надають медичну допомогу дітям з усієї україни», — пише депутат.