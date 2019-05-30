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Ракурс
Киевская городская детская больница №7

Киевская детская больница № 7: из-за кадровых войн дети с почечными патологиями останутся без лечения

30 мая 2019, 11:45
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Киевскую городскую детскую больницу № 7 планируют слить с другим медицинским учреждением, расположенном в том же помещении, — Городским центром детской нейрохирургии.

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Удивителен механизм проведения слияния — больницу с почти 500 сотрудниками и собственным зданием на балансе присоединяют к центру с 30 сотрудниками, который снимает помещение в здании больницы. Этому можно дать только одно логическое объяснение — кадровая война. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» пишет Валерий Дубиль, народный депутат Украины, заместитель председателя ВО «Батькивщина».

По его словам, глава городского отдела здравоохранения, вероятно, хочет подвинуть руководство больницей и передать его руководителю центра. Дело в том, что контракт главного врача 7-й больницы заканчивается в октябре этого года. Значит, должен быть проведен открытый конкурс на замещение должности.

Уверенности, что городской отдел здравоохранения может поставить своего человека, нет. А проведение такого странного слияния позволяет передать руководство 7-й больницей нужному человеку без проведения конкурса.

Дубиль подчеркивает, что заложниками кадровых игр власти становятся дети из других областей, которые утратят возможность получения спасительного лечения. Ведь это отделение лечит детей с тяжелыми патологиями почек, и оборудования, которое есть в этой больнице, нет в большинстве даже областных детских больниц Украины.

«Почему? Потому что при реорганизации изменится статус нефрологического отделения больницы. Ведь несмотря на то, что 7-я больница является коммунальным учреждением в собственности общины Киева, нефрологическое отделение этой больницы является клинической базой отдела детской нефрологии Института нефрологии НАМНУ — поэтому в нем законно оказывают медицинскую помощь детям со всей Украины», — пишет депутат.

Источник: Ракурс


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