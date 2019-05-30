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Ракурс
Зеленский поручил проинформировать ООН и СЕ о возможности международного сотрудничества с НАБУ. Фото: АП

Зеленский поручил проинформировать ООН и Совет Европы о возможности международного сотрудничества с НАБУ

30 мая 2019, 11:32
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился в Министерство иностранных дел (МИД) с поручением по международной деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Согласно Закону Украины «О Национальном бюро Украины», ведомство уполномочено осуществлять международное сотрудничество в расследовании уголовных производств. Таким образом НАБУ может самостоятельно получать и отправлять запросы о правовой помощи международным организациям. Об этом сообщается в пресс-службе Администрации президента.

Зеленский отметил, что МИД должен обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Совет Европы (СЕ), чтобы проинформировать их об этих полномочиях НАБУ и возможности прямой коммуникации с иностранными антикоррупционными органами.

В Администрации подчеркнули, что ранее международное сотрудничество блокировалось бывшим президентом (Петром Порошенко) для препятствования работе ведомства.

В поручении Зеленского говорится также об отправке заявлений в шесть международных многосторонних договоров, членом которых является Украина.

Как ранее сообщал «Ракурс», НАБУ расследует хищение государственных средств в Федерации футбола Украины.

Источник: Ракурс


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