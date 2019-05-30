Зеленський доручив поінформувати ООН та РЄ про можливість міжнародної співпраці з НАБУ. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n122554-zelenskyy-doruchyv-poinformuvaty-oon-ta-rie-pro-mojlyvist-mijnarodnoyi-spivpraci-z-nabu.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський звернувся до Міністерства закордонних справ (МЗС) з дорученням щодо міжнародної діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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Згідно з Законом України «Про Національне бюро України», відомство має повноваження здійснювати міжнародне співробітництво у розслідуванні кримінальних проваджень. Таким чином НАБУ може самостійно отримувати та надсилати запити щодо правової допомоги міжнародним організаціям. Про це повідомляється у прес-службі Адміністрації президента.

Зеленський зазначив, що МЗС має звернутися до Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Ради Європи (РЄ), щоб поінформувати їх щодо цих повноважень НАБУ та можливості прямої комунікації з іноземними антикорупційними органами.

У Адміністрації наголосили, що раніше міжнародна співпраця блокувалась колишнім президентом (Петром Порошенком) для перешкоджання роботі відомства.

У дорученні Зеленського йдеться також про відправлення заяв до шести міжнародних багатосторонніх договорів, членом яких є Україна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», НАБУ розслідує розкрадання державних коштів у Федерації футболу України.