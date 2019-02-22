Минздрав намерен запретить испытания косметики на животных. Фото: Robobobobo / Flickr

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Минздрав предлагает для обсуждения новую «реформаторскую» норму — Технический регламент на косметическую продукцию. В своем сообщении в Facebook, иллюстрированном фотографией милых кроликов, министерство акцентирует лишь на одном: этим регламентом запрещаются испытания косметики на животных...

Однако на самом деле пушистики и декларируемая забота о братьях наших меньших — это только информационное прикрытие.

Основная суть этого нововведения заключается в другом, а именно — во введении еще одного вида госрегулирования и монополизации крупным капиталом с помощью чиновников очередного рынка — рынка косметики.

Что на самом деле предполагает это постановление и к чему приведет

Прежде всего, усиление государственного регулирования как добрый жест заботы о животных приведет к повышению цен на самую дешевую — социальную косметическую продукцию, которую используют наименее платежеспособные слои населения.

Почему возрастет цена именно на дешевую продукцию? Ответ прост: из-за монополизации каналов поставки и снижения конкуренции поставка будет возможна только через официальных дистрибьюторов. Кроме того, появятся дополнительные расходы на функционирование «ответственного лица», формирование досье косметического средства, его постоянную актуализацию, обеспечение его хранения и открытого доступа к нему.

Для дорогой косметики, которая и так завозилась только через крупных поставщиков, эти расходы не приведут к существенному росту цен. А вот для социальной продукции, которую наши обедневшие люди покупают на рынках и которая туда попадает с рынков соседних стран — Молдовы, Турции, Болгарии и др., и которой для импорта пока не нужна отдельная структура в виде «ответственного лица», это существенная дополнительная финансовая нагрузка, а значит — или уход с рынка их косметической продукции, или существенное повышение цены на нее.

К чему еще это приведет?

Происходит ужесточение требований для официальных поставщиков и отсутствие реальных санкций для «серых» и «черных» импортеров. Значит — стимулирование ухода поставщиков в тень и расцвет контрабанды, серого и черного рынка.

Вымывание с рынка дешевых торговых марок от местных производителей Ближнего Востока и Средней Азии, которые закупаются там на рынках и не завозятся через систему официальных дистрибьюторов.

Монополизация рынка импортной косметики несколькими крупными импортерами и еще в довершение возможный коллапс рынка косметики из-за недееспособности Минздрава (тому уже есть множество примеров: срок поставки лекарств через международные организации превышает 20 месяцев, Минздрав провалил подготовку к введению нового закона о трансплантации и проведение автономизации медучреждений, что привело к необходимости переноса льготного периода еще на год, и т. д. и т. п) и короткого переходного периода в 18 месяцев, притом что в странах ЕС он длился четыре года.

Недостаточный срок переходного периода не позволит всем операторам отрасли должным образом подготовиться и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями — это, в свою очередь, спровоцирует появление на рынке Украины фальсифицированной косметической продукции.

Внедрение нового госрегулирования, особенно с такими неконкретными требованиями, приводит к созданию маленьких и не очень коррупционных кормушек для чиновников Минздрава и органов рыночного надзора.

Принятие регламента приведет к существенным бюджетным расходам. Ведь надо будет открывать лаборатории контроля качества косметики, содержать дополнительных клерков, которые будут проводить процедуру нотификации косметики в Минздраве, а также создавать очередной электронный реестр, в который Минздрав будет вносить данные из досье на косметические средства для публичного доступа к ним и закупать оборудование для их функционирования. А это немалые деньги. В этом году, например, Минздрав заплатил только за разработку программы реестра трансплантации свыше 26 млн грн.

А как с улучшением качества косметики?

Несмотря на заявленные «положительные» намерения Минздрава, никакого реального улучшения качества косметики на рынке не произойдет — ведь главное не принять нормы, а осуществлять контроль их выполнения. К сожалению, в Украине система рыночного надзора давно демонстрирует свою импотентность, на слуху откровенно плохая работа Гослекслужбы по контролю за распространением некачественных лекарств на фармацевтическом рынке.

А ведь именно к компетенции Гослекслужбы относят и надзор за косметическими средствами в соответствии с этим регламентом.

В настоящее время текст Технического регламента предлагает маркировать ингредиенты на украинском языке, хотя в большинстве стран мира это делается на латинском. Такие требования могут создавать угрозу вольной трактовки и перевода названий составляющих. Это потенциально повлечет неконтролируемое использование нежелательных веществ. Кроме того, сделает невозможным идентификацию одних и тех же ингредиентов, используемых различными производителями, несет риск прежде всего для потребителя. Вот так языковой вопрос может стать угрозой качеству косметики.

Кроме того, требования регламента можно достаточно легко обходить. Например, предоставляя некорректные и не соответствующие реальным свойствам продукции данные в досье — ведь эксперты досье проверять не будут. А ответственность за предоставление некорректной информации в регламенте не предусмотрена. Или прекращение работы «ответственного лица» после вывода косметического средства на рынок. И многие другие варианты обхода норм регламента...

Безответственное и дорогостоящее «ответственное лицо»

После принятия регламента на рынке может продаваться только та косметическая продукция, которая прошла процедуру легализации и для которой определено «ответственное лицо».

То есть просто закупить косметическую продукцию в стране ЕС, Турции или Иране и продать в Украине теперь будет невозможно. Надо сначала провести ее регистрацию, которую будет осуществлять официальный импортер или лицо, определенное им по доверенности.

Понятно, что официальный импортер должен будет иметь прямую связь с производителем — ведь именно импортер отвечает за качество продукции на рынке, поэтому он должен иметь гарантию этого качества напрямую от производителя. Кроме того, для регистрации «доверенное лицо» должно предоставлять Минздраву данные о составе косметического средства, которые можно взять тоже только у производителя.

«Ответственное лицо» будет вынуждено сформировать объемное досье на каждый вид косметической продукции (конечно, не такое объемное, как формируется на лекарства, но тоже достаточно большой объем информации), подать продукцию на нотификацию в Минздрав — то есть предоставить эти данные министерству, которое их проверит, легализует и сделает доступными для других проверяющих органов. А само «ответственное лицо» должно будет хранить досье и обеспечивать его информационную доступность для всех сторон процесса в течение всего времени обращения косметики на рынке, а также постоянно поддерживать в актуализированном виде — регулярно вносить любые изменения, происходящие с продукцией.

А вот что делать, если продукция уже выведена на рынок, а «ответственное лицо» прекратило свое существование — фирма просто закрылась? Досье не обновляется и стало недоступным для потребителей и госслужб? Кто будет изымать продукцию с рынка? Каким образом и за чей счет?

И как определить, что «ответственное лицо» прекратило свое существование? Ведь в Украине десятки тысяч коммерческих компаний, которые официально не закрыты, но при этом не работают.

Не станет ли это кормушкой для чиновников — за свой гешефт не замечать прекращения работы «ответственного лица», не изымать с рынка продукцию, связанную с этим ответственным лицом, и т. д.?

Чиновничьей кормушкой может стать и отсутствие предельного срока проведения «нотификации» в Минздраве. Сказано очень расплывчато: Минздрав проводит нотификацию «без задержки». Это за какое время — час, день, неделю, месяц или год? Когда в Минздраве начинается «задержка»?

Еще одним местом формирования чиновничьего «интереса» может стать механизм допущения использования в косметике запрещенных веществ. Согласно проекту регламента, запрещено использовать в косметической продукции вещества, классифицируемые как вещества CMR, категории 1A или 1B и категории 2. Тем не менее, вещество, которое относится к этим категориям, может быть использовано в косметических продуктах, если оно будет признано безопасным для использования в косметической продукции в порядке, установленном Минздравом. Такая трактовка может привести к созданию дополнительных условий для развития коррупции, а также к замедлению вывода продукции на рынок и возникновению дополнительных расходов.

И это далеко не все сюрпризы проекта регламента, которые скрыли пушистые кролики из сообщения Минздрава. Поэтому если мы хотим реальных позитивных изменений и защиты своих интересов, нам следует перестать обращать внимание на PR-обертку и начать анализировать начинку, иначе золотая рыбка реформы может оставить нас у разбитого корыта.