Стрілянина у США: вбито 12 осіб. Фото: Sputnik Молдова

https://racurs.ua/ua/n122637-strilyanyna-u-ssha-vbyto-12-osib.html

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Стрілянина у США, внаслідок якої загинули 12 американців і ще шестеро дістали поранення, сталася напередодні у Вірджинії-Біч у муніципальній установі, де розташовані кабінети місцевих комунальних служб.

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Стрілка, яким виявився працівник установи зі значним стажем, ліквідувала поліція. Під час операції поранення також дістав один правоохоронець, якого від загибелі врятував бронежилет, повідомляє CNN.

За даними поліції, чоловік, який влаштував бійню, був незадоволеним тим, що після багаторічної роботи його звільнили. Він діяв один: зайшов до будівлі і відкрив хаотичний вогонь по людях. Працівники установи змушені були ховатися й барикадуватися столами у кабінетах.

На місці події було виявлено пістолет і гвинтівку. Згідно з попередньою інформацією, стрілок придбав цю зброю законно.

Президента США Дональда Трампа сповістили про стрілянину. В його адміністрації повідомили, що стежать за ситуацією.

Нагадаємо, 27 травня у Вашингтоні невідомий відкрив стрілянину перехожих, внаслідок чого п’ятеро осіб дістали поранення.