В Иерусалиме произошли столкновение мусульман и полиции. Фото: delfi.lt

https://racurs.ua/n122685-v-ierusalime-proizoshli-stolknovenie-musulman-i-policii.html

Ракурс

Мусульмане напали на полицейских в Иерусалиме. Причиной стало посещение евреями-ортодоксами Храмовой горы во время последних дней Рамадана.

Loading...

Во время беспорядков сотни мусульман забрасывали полицейских стульями и камнями. Местные СМИ уже отметили необычность этого события. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Правоохранители заявили, что разрешили посетить место в день Иерусалима, в который празднуют переход востока Иерусалима под контроль Израиля после Шестидневной войны в 1967 году

В результате этого сражения евреи смогли впервые за 2 тыс. лет установить контроль над Стеной плача и Храмовой горой. В этом году праздник пришелся на 1−2 июня.

Однако представители радикального движения ХАМАС, в свою очередь, обвинили Израиль в нарушении священного места мусульман и нападении на верующих.

Отметим, что Храмовая гора долгие годы является причиной конфликта между евреями и мусульманами. В ходе столкновений регулярно погибают люди.

Как ранее сообщал «Ракурс», после того, как в прошлую пятницу палестинец напал с ножом на двоих израильтян и был застрелен полицией, обстановка в городе заметно накалилась.