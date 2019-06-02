Полицейским, поранившим ребенка, сообщили о подозрении. Фото: Golos

https://racurs.ua/n122684-policeyskim-poranivshim-rebenka-soobschili-o-podozrenii.html

Ракурс

Полицейским, которые ранили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком (Киевская область), сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч.2 ст. 28, ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения патрульным. Прокуратура готовит ходатайство об избрании круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что патрульные 31 мая во время отдыха распивали спиртные напитки и договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Однако предметы были расположены в местах, где могли быть люди.

Во время своих развлечений полицейские попали в ребенка, который играл на детской площадке. Вследствие ранения мальчик получил ряд телесных повреждений, в том числе ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости и внутримозговая гематома. Его доставили в реанимацию.

Бабушка мальчика заявила, что полицейские были настолько пьяны, что ничего не помнят и не могут сказать, кто из них попал в ребенка.

Как ранее сообщал «Ракурс», обоих патрульных задержали для установления обстоятельств.