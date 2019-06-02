Поліцейським, що поранили дитину, повідомили про підозру. Фото: Golos

https://racurs.ua/ua/n122684-policeyskym-scho-poranyly-dytynu-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Поліцейським, які поранили 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому (Київська область), повідомили про підозру у скоєнні дій, передбачених ч.2 ст. 28, ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, вчинене за попередньої змовою групою осіб).

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Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів патрульним. Прокуратура готує клопотання про обрання цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаних посад. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Встановлено, що патрульні 31 травня під час відпочинку розпивали спиртні напої та домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках. Однак предмети були розташовані в місцях, де могли бути люди.

Під час своїх розваг поліцейські поцілили у дитину, яка гралася на дитячому майданчику. Внаслідок поранення хлопчик отримав низку тілесних ушкоджень, серед яких забій головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, перелом скроневої кістки та внутрішньомозкова гематома. Його доправили до реанімації.

Бабуся хлопчика заявила, що поліцейські були настільки п’яні, що нічого не пам’ятають і не можуть сказати, хто з них поцілив у дитину.

Як раніше повідомляв «Ракурс», обох патрульних було затримано для встановлення обставин.