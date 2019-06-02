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Поранення хлопчика на Київщині: поліцейські були без свідомості п’яні. Фото: Znaj.

Поранення хлопчика на Київщині: поліцейські були без свідомості п’яні

2 чер 2019, 20:00
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Правоохоронці, які поранили хлопчика у Переяславі-Хмельницькому у Київській області, визнали свою вину. Однак, хто поранив дитину поки невідомо.

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Як виявилося, поліцейські були настільки п’яні, що нічого не пам’ятають, і просто розважалися. Про це заявила бабуся пораненого хлопчика Олександра Тлявова, передає «Громадське».

За словами жінки, до реанімації приїжджав начальник районного відділу поліції і повідомив останні новини щодо розслідування. Сама Тлявова заявила, що не допустить, щоб поліцейські вийшли під заставу чи були виправдані.

Як відомо, 31 травня хлопчик отримав серйозні поранення і його доставили до реанімації. Лікарі виявили у дитини кульове поранення, забій головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, перелом скроневої кістки та внутрішньомозкову гематому.

Згідно з основною версією слідства, поліцейські на підпитку стріляли у позаробочий час і випадково поранили 5-річного хлопчика.

Як раніше повідомляв «Ракурс», обох поліцейських було затримано.


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