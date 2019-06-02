Смертельна ДТП у Миколаївській області забрала життя поліцейського. Фото: Status Quo

https://racurs.ua/ua/n122679-smertelna-dtp-u-mykolayivskiy-oblasti-zabrala-jyttya-policeyskogo-foto.html

Ракурс

Смертельна аварія сталася сьогодні у Кривоозерському районі Миколаївської області. Один з двох загиблих осіб поліцейський, який був другий день у відпустці.

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Жінка-пасажир наразі перебуває у медичному закладі, де їй надають невідкладну медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Миколаївській області.

Трагедія сталася сьогодні близько опівдня через зіткнення автівок Renault Logan та ВАЗ-2107. Інцидент відбувся за 5 км від смт Криве Озеро у напрямі Первомайська.

Встановлено, що 27-річний поліцейський за кермом ВАЗу загинув на місці аварії. Водія Renault встигли довезти до лікарні, де 34-річний чоловік загинув від отриманих травм. Дружина водія Renault змогла вижити.

Правоохронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

На місці трагедія працювали криміналісти, рятувальники та оперативники.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні відомий футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП. За участі спортсмена його рідний клуб «Севілья» тричі вигравав Лігу Європи.