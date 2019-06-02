Партія мерів йде у парламент: головою став Кернес, а співголовою – Труханов. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n122678-partiya-meriv-yde-u-parlament-golovou-stav-kernes-a-spivgolovou-truhanov.html

Ракурс

У Харкові пройшов з’їзд партії мерів «Довіряй ділам». Під час зустрічі мер Харкова Геннадій Кернес був обраний лідером партії, а очільник Одеси Геннадій Труханов став співголовою політичного руху.

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На з’їзд партії приїхали близько п’яти тисяч делегатів, серед яких представники місцевого самоврядування та мери. Політична сила планує піти на позачергові вибори до парламенту. Про це повідомляє прес-служба партії «Довіряй Ділам» на своїй сторінці у Facebook.

Під час з’їзду партії мерів був затверджений маніфест. Труханов заявив, що українські закони мають захищати інтереси громадян, а не обмежувати. Також він наголосив, що Україна має йти шляхом соціально-економічного розвитку і партія «Довіряй ділам» може допомогти у цьому.

На думку мерів, довгий строк на керівних посадах забезпечив їх необхідним досвідом та знанням потреб громадян на місцях. У свою чергу, Кернес додав, що наразі українці хочуть змін у країні, а не розколу. На думку херсонського мера, якщо партія пройде у парламент, він зможе відстоювати інтереси українців, що обумовлюється управлінським досвідом.

Політики закликали представників громадських організацій та політичних сил приєднатися до їхньої партії, щоби піти на вибори одним фронтом.