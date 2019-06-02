Партия мэров идет в парламент: главой стал Кернес, а сопредседателем – Труханов. Фото: Facebook

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Ракурс

В Харькове прошел съезд партии мэров «Доверяй делам». Во время встречи мэр Харькова Геннадий Кернес был избран лидером партии, а глава Одессы Геннадий Труханов стал сопредседателем политического движения.

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На съезд партии приехали около пяти тысяч делегатов, среди которых представители местного самоуправления и мэры. Политическая сила планирует пойти на досрочные выборы в парламент. Об этом сообщает пресс-служба партии «Доверяй делам» на своей странице в Facebook.

Во время съезда партии мэров был утвержден манифест. Труханов заявил, что украинские законы должны защищать интересы граждан, а не ограничивать. Также он подчеркнул, что Украина должна идти по пути социально-экономического развития и партия «Доверяй делам» может помочь в этом.

По мнению мэров, долгий срок на руководящих должностях обеспечил их необходимым опытом и знанием потребностей граждан на местах. В свою очередь, Кернес добавил, что сейчас украинцы хотят перемен в стране, а не раскола. По мнению херсонского мэра, если партия пройдет в парламент, он сможет отстаивать интересы украинцев, что объясняется управленческим опытом.

Политики призвали представителей общественных организаций и политических сил присоединиться к их партии, чтобы пойти на выборы одним фронтом.