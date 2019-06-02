В Харькове пикетируют съезд партии Кернеса и Труханова, фото — Твиттер Громадського

https://racurs.ua/n122671-v-harkove-piketiruut-sezd-partii-kernesa-i-truhanova-translyaciya-foto.html

Ракурс

В Харькове правые организации 2 июня устроили акцию против учредительного съезда партии «Доверяй делам». Так они хотят напомнить, что ранее руководители партии занимали пророссийскую позицию.

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Возле Дворца спорта в Харькове, где должен состояться съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова) собрались представители националистических организаций.

Об этом говорится в трансляции с места события.

Организаторы хотят напомнить людям, что в 2013—2014 году руководители партии занимали пророссийскую позицию. Во Дворец спорта пришли активисты нескольких организаций («Демократическая сокира», «Фрайкор», «Правый сектор», «Харьковский антикоррупционный центр», «Антикоррупционная Рада», «Информационно-аналитический центр ЕвроХарьков»).

«Гепе» и «Трухе» уже мало того, что они дерибанят бюджеты Харькова и Одессы! Эти «крепкие хозяйственники» решили замахнуться на бюджет всей Украине! Поэтому долг каждого харьковчанина — прийти во Дворец Спорта, чтобы показать барыгам, казнокрадам и бюджетном быдлу, что как в феврале 2014-го мы не дали развалить Украину, так и сейчас не дадим ее раздерибанить! — так организаторы в Фейсбук пригласили людей присоединяться к акции.

Активисты создали коридор позора у входа в здание, в котором должен в 14.00 начаться съезд. На месте разлили красную краску, чтобы люди, которые идут в здание, проходили через нее и оставляли кровавые следы на макете карты Украины, которую расстелили протестующие. У входа выставили и фото погибших на войне.

В пресс-службе новой партии 1 июня, сообщили, что на учредительном съезде ожидают примерно пять тысяч человек. Охрану общественного порядка осуществляет возле Дворца спорта 200 полицейских и 100 нацгвардейцев.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил информацию о создании совместной политсилы с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Нардеп Виталий Хомутынник, который также причастен к созданию этой партии, заявил, что в состав политсилы войдут нардепы от «Воли народа», представители «Видродження» и «Нашего края», а также мэры 15−20 городов. Первым номером партии станет Кернес.