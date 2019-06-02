Медведчука требуют назначить послом в Северной Корее, фото - Главред

https://racurs.ua/n122670-medvedchuka-trebuut-naznachit-poslom-v-severnoy-koree.html

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На сайте президента Украины 30 мая зарегистрировали петицию № 22/055942-эп, в которой требуют от главы государства назначить одиозного политика Виктора Медведчука послом в КНДР (Северной Кореи).

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Отправить Медведчука к Ким Чен Ыну требует автор петиции Андрей Кузьменко.

В связи с большим управленческим опытом в переговорах со «сверхгосударствами», особенно в газовых вопросах, и необходимыми знаниями у Медведчука Виктора Владимировича просим вас назначить его послом в КНДР (Северная Корея), — говорится в петиции (орфография и стиль сохранены — ред.).

За два дня эту просьбу поддержали почти 3 тыс. украинцев.

Напомним, что это не первая резонансная петиция, которую после победы Владимира Зеленского зарегистрировали на сайте главы государства. Ранее набрали необходимое для рассмотрения президентом количество голосов петиции об отставке Зеленского, назначении Андрея Богдана на должность главы АП. Кроме того, от Зеленского требуют увеличить зарплату учителей до 4 тыс. долл., как он ошибочно пообещал во время предвыборной кампании.