Трамп советует Великобритании Brexit без соглашения и уплаты 39 млрд фунтов, фото — RFI

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Президент США Дональд Трамп советует Великобритании отказаться от выплаты Брюсселю за Brexit (Брекзит) 39 млрд фунтов стерлингов и выйти из ЕС без соглашения в случае, если Евросоюз не выполнит условия Лондона.

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Об этом глава Белого дома заявил в интервью The Sunday Times.

Я бы ушел. Если вы не получаете нужную операцию или справедливую сделку, тогда вы идете, — рассказал Трамп.

Кроме того, по мнению президента Соединенных Штатов, Великобритания должна отказаться от выплаты 39 млрд фунтов (50 млрд долл.) за выход из ЕС.

Трамп также сказал, что Найджел Фарадж, лидер партии Brexit, которая выиграла выборы в Европарламент в Великобритании, должен получить место в переговорной группе по выходу из Евросоюза.

Он очень умный человек. Они его не привлекли, потому что просто пока еще не поняли этого, — заявил Трамп.

В апреле экс-премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй приняла предложение Евросоюза отсрочить до 31 октября 2019 года дату выхода ее страны из состава ЕС. Лондон получил дополнительные шесть месяцев «на поиски лучшего решения».

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в конце мая исключил возможность новых переговоров по соглашению об Brexit после того, как такую ​​идею предложил министр иностранных дел Королевства Джереми Хант.