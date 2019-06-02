Трамп радить Великій Британії Brexit без угоди і сплати 39 млрд фунтів, фото — RFI

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Президент США Дональд Трамп радить Великій Британії відмовитися від виплати Брюсселю за Brexit (Брекзит) 39 млрд фунтів стерлінгів та вийти з ЄС без угоди у випадку, якщо Євросоюз не виконає умови Лондона.

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Про це глава Білого дому заявив в інтерв’ю The Sunday Times.

Я б пішов. Якщо ви не отримуєте потрібну операцію чи справедливу угоду, тоді ви йдете, — розповів Трамп.

Крім того, на думку президента Сполучених Штатів, Велика Британія повинна відмовитися від виплати 39 млрд фунтів (50 млрд дол.) за вихід з ЄС.

Трамп також сказав, що Найджел Фарадж, лідер партії Brexit, яка виграла вибори до Європарламенту у Великій Британії, повинен отримати місце у переговорній групі щодо виходу з Євросоюзу.

Він дуже розумна людина. Вони його не залучили, бо просто поки ще не зрозуміли цього, — заявив Трамп.

У квітні екс-прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей прийняла пропозицію Євросоюзу відстрочити до 31 жовтня 2019 року дату виходу її країни зі складу ЄС. Лондон отримав додаткові шість місяців «на пошуки кращого рішення».

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер наприкінці травня виключив можливість нових переговорів щодо угоди про Brexit після того, як таку ідею запропонував міністр закордонних справ Королівства Джеремі Хант.