Познер злітав у Крим і потрапив у базу «Миротворця», фото — ATR

https://racurs.ua/ua/n122668-pozner-zlitav-u-krym-i-potrapyv-u-bazu-myrotvorcya-foto.html

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Російський журналіст Володимир Познер 1 червня внесений в базу українського сайту «Миротворець».

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На сайті, що акумулює інформацію про громадян, які загрожують національній безпеці України, пояснюється, що російський журналіст потрапив в чорний список за свідоме порушення кордону України, оскільки побував в Криму.

Прізвище Познера внесли у розділ «Чистилище». Сайт «Миротворець» публікує особисті дані політиків, артистів і журналістів, які відвідували Крим і Донбас. Ресурс не має офіційного статусу, проте часто людей зі списку «Миротворця» українські прикордонники відмовляються пускати в країну.

У повідомленні щодо внесення Познера зазначається, що центр «Миротворець» «просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень».

Познер у квітні літав до окупованого Росією Криму на Ялтинський міжнародний економічний форум.

У березні цього року за запитом України в Греції затримали російського нафтовика Євгена Калініна, який перебував у списках «Миротворця». До 2011 року Калінін в Україні був віце-президентом «ТНК-ВР Коммерс», після чого звільнився. Україна звинувачує його в порушенні податкового законодавства в цей період.