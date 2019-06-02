Познер слетал в Крым и попал в базу «Миротворца», фото — ATR

https://racurs.ua/n122668-pozner-sletal-v-krym-i-popal-v-bazu-mirotvorca-foto.html

Ракурс

Российский журналист Владимир Познер 1 июня внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

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На сайте, который аккумулирует информацию о гражданах, угрожающих национальной безопасности Украины, объясняется, что российский журналист попал в черный список из-за сознательного нарушения границы Украины во время визита в оккупированный Крым.

Познера внесли в раздел «Чистилище». Сайт «Миротворец» публикует личные данные политиков, артистов и журналистов, которые посещали Крым и Донбасс. Ресурс не имеет официального статуса, однако часто людей из списка «Миротворца» украинские пограничники отказываются пускать в страну.

В сообщении о внесении Познера отмечается, что центр «Миротворец» «просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений».

Познер в апреле летал в оккупированный Россией Крым на Ялтинский международный экономический форум.

В марте этого года по запросу Украины в Греции задержали российского нефтяника Евгения Калинина, который находился в списках «Миротворца». До 2011 году Калинин в Украине был вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс», после чего уволился. Украина обвиняет его в нарушении налогового законодательства в этот период.