Неймар обвиняется в изнасиловании, фото - globallookpress.com

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Бразилец Неймар снова попал в неприятную историю. Нападающий «Пари Сен-Жермен» обвиняется в изнасиловании.

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По информации GloboEsporte.com, заявление девушка, чье имя держится в секрете, подала в полицию в бразильском Сан-Паулу. Но событие, по словам жертвы, произошло в одном из отелей Парижа 15 мая (за три дня до домашнего матча ПСЖ против «Дижона»).

Неймар якобы познакомился с девушкой в ​​Instagram. После общения в социальной сети молодые люди договорились, что девушка через знакомого Неймара получит необходимые документы и деньги для поездки в Париж.

В этом сезоне Неймар уже попадал в скандал. Он грубо оттолкнул фаната после поражения в финале Кубка Франции.

Неймар да Силва, отец форварда ПСЖ и сборной Бразилии, опроверг обвинения в том, что его сын мог совершить изнасилование.

Тяжелая ситуация. Мы постараемся быстро открыть всю правду, иначе проблемы будут нарастать как снежный ком, — сообщил он USA Today.

Отец суперзвезды пообещал, что обнародует при необходимости переписку сына с девушкой, которая обвиняет его. Он считает, что ее юрист шантажирует Неймара и секс был по обоюдному согласию.

Если потребуется, мы будем защищать свою правоту в суде, — добавил Неймар-старший.

Сейчас Неймар в составе сборной Бразилии готовится к домашнему Кубку Америки.

Напомним, что в начале 2019 года против Роналду возобновились обвинения в изнасиловании. Гражданка США Кэтрин Майорга, которая согласилась закрыть дело еще в 2009 году, вновь выдвинула обвинения против футболиста.