Ракурсhttps://racurs.ua/
Неймар обвиняется в изнасиловании, фото - globallookpress.com
Неймар обвиняется в изнасилованииhttps://racurs.ua/n122667-neymar-obvinyaetsya-v-iznasilovanii.htmlРакурс
Бразилец Неймар снова попал в неприятную историю. Нападающий «Пари Сен-Жермен» обвиняется в изнасиловании.
Loading...
По информации GloboEsporte.com, заявление девушка, чье имя держится в секрете, подала в полицию в бразильском Сан-Паулу. Но событие, по словам жертвы, произошло в одном из отелей Парижа 15 мая (за три дня до домашнего матча ПСЖ против «Дижона»).
Неймар якобы познакомился с девушкой в Instagram. После общения в социальной сети молодые люди договорились, что девушка через знакомого Неймара получит необходимые документы и деньги для поездки в Париж.
В этом сезоне Неймар уже попадал в скандал. Он грубо оттолкнул фаната после поражения в финале Кубка Франции.
Неймар да Силва, отец форварда ПСЖ и сборной Бразилии, опроверг обвинения в том, что его сын мог совершить изнасилование.
Тяжелая ситуация. Мы постараемся быстро открыть всю правду, иначе проблемы будут нарастать как снежный ком, — сообщил он USA Today.
Отец суперзвезды пообещал, что обнародует при необходимости переписку сына с девушкой, которая обвиняет его. Он считает, что ее юрист шантажирует Неймара и секс был по обоюдному согласию.
Если потребуется, мы будем защищать свою правоту в суде, — добавил Неймар-старший.
Сейчас Неймар в составе сборной Бразилии готовится к домашнему Кубку Америки.
Напомним, что в начале 2019 года против Роналду возобновились обвинения в изнасиловании. Гражданка США Кэтрин Майорга, которая согласилась закрыть дело еще в 2009 году, вновь выдвинула обвинения против футболиста.
Загрузка...