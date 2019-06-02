Неймар звинувачується в зґвалтуванні, фото — globallookpress.com

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Ракурс

Бразилець Неймар вкотре потрапив у неприємну історію. Нападник «Парі Сен-Жермен» звинувачується в зґвалтуванні.

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За інформацією GloboEsporte.com, заяву дівчина, чиє ім’я тримають у секреті, подала до поліції в бразильському Сан-Паулу. Але подія, за словами жертви, відбулося в одному з готелів Парижа 15 травня (за три дні до домашнього матчу ПСЖ проти «Діжона»).

Неймар буцімто познайомився з дівчиною в Instagram. Після спілкування в соціальній мережі молоді люди домовилися, що дівчина через знайомого Неймара отримає необхідні документи і гроші для поїздки в Париж.

У цьому сезоні Неймар вже потрапляв в скандал — він грубо відштовхнув фаната після поразки у фіналі Кубка Франції.

Неймар да Сілва, батько форварда ПСЖ і збірної Бразилії, спростував звинувачення в тому, що його син міг скоїти згвалтування.

Важка ситуація. Ми постараємося швидко відкрити всю правду, інакше проблеми будуть наростати як снігова куля, — повідомив він USA Today.

Батько суперзірки пообіцяв, що оприлюднить за потреби переписку сина з дівчиною, яка звинувачує його. Він вважає, що її юрист шантажує Неймара і секс був з обопільної згоди.

Якщо буде потрібно, ми будемо захищати свою правоту в суді, — додав Неймар-старший.

Наразі Неймар в складі збірної Бразилії готується до домашнього Кубку Америки.

Нагадаємо, що на початку 2019 року проти Роналду поновилися звинувачення у зґвалтуванні. Громадянка США Кетрін Майорга, яка погодилась закрити справу ще у 2009 році, знову висунула звинувачення проти футболіста.