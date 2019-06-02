Медведчука вимагають призначити послом в Північній Кореї, фото — Главред

https://racurs.ua/ua/n122670-medvedchuka-vymagaut-pryznachyty-poslom-v-pivnichniy-koreyi.html

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На сайті президента України 30 травня зареєстрували петицію № 22/055942-еп, у якій вимагають в глави держави призначити одіозного політика Віктора Медведчука послом в КНДР (Північній Кореї).

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Відправити Медведчука до Кім Чен Ина вимагає автор петиції Андрій Кузьменко.

У зв’язку з великим управлінським досвідом у перемовинах зі «свєрхдєржавами», особливо в газових питаннях, та необхідними знаннями у Медведчука Віктора Володимировича просимо вас призначити його послом в КНДР (Північна Корея), — написано у петиції (орфографію та стиль збережено — ред.).

За два дні це прохання підтримали майже 3 тис. осіб.

Нагадаємо, що це не перша резонансна петиція, яку після перемоги Володимира Зеленського зареєстрували на сайті глави держави. Раніше набрали необхідну для розгляду президентом кількість голосів петиції щодо відставки Зеленського, призначення Андрія Богдана на посаду глави АП. Крім того, в Зеленського вимагають збільшити зарплату вчителів до 4 тис. дол., як він помилково пообіцяв під час передвиборчої кампанії.