У Харкові пікетують з'їзд партії Кернеса та Труханова, фото — Твіттер Громадського

https://racurs.ua/ua/n122671-u-harkovi-piketuut-z-yizd-partiyi-kernesa-ta-truhanova-translyaciya-foto.html

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У Харкові праві організації 2 червня влаштували акцію проти установчого з’їзду партії «Довіряй справам». Так вони хочуть нагадати, що раніше очільники партії займали проросійську позицію.

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Біля Палацу спорту у Харкові, де має відбутися з’їзд партії «Довіряй справам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова) зібралися представники націоналістичних організацій.

Про це йдеться у трансляції з місця події.

Організатори хочуть нагадати людям, що у 2013−2014 році очільники партії займали проросійську позицію. До Палацу спорту прийшли активісти декількох організацій («Демократична сокира», «Фрайкор», «Правий сектор», «Світанок», «Харківський антикорупційний центр», «Антикорупційна Рада», «Інформаційно-аналітичний центр ЄвроХарків»).

«Гєпє" та «Трухє" вже мало того, що вони дерибанять бюджети Харкова та Одеси! Ці «крєпкіє хозяйствєннікі» вирішили замахнутись на бюджет всієї України! Тому обов’язок кожного харків’янина-українця — прийти до Палацу Спорту, щоб показати баригам, казнокрадам та бюджетному бидлу, що як у лютому 14-го ми не дали розвалити Україну, так і зараз не дамо її роздерибанити! — так організатори у Фейсбук запросили людей приєднуватися до акції.

Активісти створили коридор ганьби біля входу до будівлі, в якій має о 14.00 розпочатися з’їзд. На місці розлили червону фарбу, аби люди, які йдуть у будівлю, проходили через неї і лишали криваві сліди на макеті карти України, яку розстелили протестувальники. Біля входу виставили й фото загиблих на війні.

У прес-службі нової партії 1 червня повідомили, що на установчому з’їзді очікують приблизно п’ять тисяч осіб. Охорону громадського порядку здійснює поблизу Палацу спорту 200 поліцейських та 100 нацгвардійців.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес підтвердив інформацію про створення спільної політсили з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим. Нардеп Віталій Хомутинник, який також причетний до створення цієї партії, заявив, що до складу політсили увійдуть нардепи від «Волі народу», представники «Відродження» та «Нашого краю», а також мери 15−20 міст. Першим номером партії стане Кернес.