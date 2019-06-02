Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Харкові пікетують з'їзд партії Кернеса та Труханова, фото — Твіттер Громадського

У Харкові пікетують з’їзд партії Кернеса та Труханова (ТРАНСЛЯЦІЯ, ФОТО)

2 чер 2019, 13:34
999

У Харкові праві організації 2 червня влаштували акцію проти установчого з’їзду партії «Довіряй справам». Так вони хочуть нагадати, що раніше очільники партії займали проросійську позицію.

Loading...

Біля Палацу спорту у Харкові, де має відбутися з’їзд партії «Довіряй справам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова) зібралися представники націоналістичних організацій.

Про це йдеться у трансляції з місця події.

Організатори хочуть нагадати людям, що у 2013−2014 році очільники партії займали проросійську позицію. До Палацу спорту прийшли активісти декількох організацій («Демократична сокира», «Фрайкор», «Правий сектор», «Світанок», «Харківський антикорупційний центр», «Антикорупційна Рада», «Інформаційно-аналітичний центр ЄвроХарків»).

«Гєпє" та «Трухє" вже мало того, що вони дерибанять бюджети Харкова та Одеси! Ці «крєпкіє хозяйствєннікі» вирішили замахнутись на бюджет всієї України! Тому обов’язок кожного харків’янина-українця — прийти до Палацу Спорту, щоб показати баригам, казнокрадам та бюджетному бидлу, що як у лютому 14-го ми не дали розвалити Україну, так і зараз не дамо її роздерибанити! — так організатори у Фейсбук запросили людей приєднуватися до акції.

У Харкові пікетують з'їзд партії Кернеса та Труханова, фото — Твіттер Громадського

Активісти створили коридор ганьби біля входу до будівлі, в якій має о 14.00 розпочатися з’їзд. На місці розлили червону фарбу, аби люди, які йдуть у будівлю, проходили через неї і лишали криваві сліди на макеті карти України, яку розстелили протестувальники. Біля входу виставили й фото загиблих на війні.

У прес-службі нової партії 1 червня повідомили, що на установчому з’їзді очікують приблизно п’ять тисяч осіб. Охорону громадського порядку здійснює поблизу Палацу спорту 200 поліцейських та 100 нацгвардійців.

У Харкові пікетують з'їзд партії Кернеса та Труханова, фото — Твіттер Громадського

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес підтвердив інформацію про створення спільної політсили з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим. Нардеп Віталій Хомутинник, який також причетний до створення цієї партії, заявив, що до складу політсили увійдуть нардепи від «Волі народу», представники «Відродження» та «Нашого краю», а також мери 15−20 міст. Першим номером партії стане Кернес.

У Харкові пікетують з'їзд партії Кернеса та Труханова, фото — Твіттер Громадського

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибухи на оборонному заводі в РФ: за медичною допомогою звернулися вже 79 осіб (ВІДЕО)

Медична допомога, після вибухів та пожежі на оборонному заводі «Кристал» в Дзержинську Нижегородської області, знадобилася 79 особам. Одна постраждала перебуває у важкому стані

Світові новини
20:14   1 чер
Новини партнерів
Загрузка...