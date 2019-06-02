Первый подводный ресторан Европы открылся в Северном море. Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP

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Ракурс

В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан под названием Under. Он находится на севере страны в Северном море.

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Снаружи ресторан выглядит как гигантский бетонный монолит, который расположен на скалистой береговой линии, однако его основная часть находится под водой. Об этом сообщает издание The Local.

Проход для клиентов представляет из себя коридор с деревянными панелями, из которого по дубовой лестнице можно спуститься в плохо освещенную столовую. В зале расположено огромное подводное окно из плексигласа.

Толщина стекла в окне составляет 26 см и рассчитано на штормы, как и толстые бетонные стены. Вся конструкция создана таким образом, чтобы легко переносить суровые условия моря.

Площадь окна составляет 36 м кв. и создает иллюзию перископа, через который можно наблюдать живое водное шоу. Обслуживающий персонал может рассказать гостям об окружающих морских жителя и растениях.

Из окна удивительного ресторана нельзя увидеть рыбу-клоуна или акул, как в аналогичных ресторанах в Дубае или на Мальдивах. Однако, гости смогут насладиться видом трески, минтая, тюленей, гагар и прочей живности. В основе создания ресторана лежит освещение экологических проблем.

Ресторан может одновременно принять до 40 человек, а его спроектировала норвежская фирма Snohetta, которая известная зданием Оперы в Осло и мемориальным павильоном 9/11 в Нью-Йорке.

Кормить гостей будет датский шеф-повар, который будет создавать сезонное меню из морепродуктов. В ресторане можно также отведать десерт из пяти типов водорослей, которые собрали на ближайшем берегу.

Дегустационное меню обойдется желающим в 230 евро на человека. Если к списку 16−18 блюд добавится еще и вино, стоимость увеличится вдвое.

Хотя ресторан нельзя назвать бюджетным, его уже забронировали на следующие полгода.

Как ранее сообщал «Ракурс», Uber теперь предоставляет услугу подводного такси.