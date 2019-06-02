У Зеленского опровергли невозможность принять участие в парламентских выборах. Фото: Лига

https://racurs.ua/n122676-u-zelenskogo-oprovergli-nevozmojnost-prinyat-uchastie-v-parlamentskih-vyborah-dokument.html

Ракурс

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опровергла информацию относительно невозможности партии «Слуга народа» принять участие во внеочередных парламентских выборах.

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В партии утверждают, что нет юридических причин, по которым политическая сила не могла бы принять участие в выборах, и предварительная информация по этому поводу является фейковой. Об этом сообщает пресс-служба команды Зеленского.

У Зеленского заявили, что Дмитрий Разумков был избран председателем партии 21 мая, а не 27-го, как утверждали ряд СМИ. Именно 21 мая на внеочередном съезде Иван Баканов сложил свои полномочия, приостановил членство в партии и передал место лидера Разумкову.

Сам же Баканов уже 22 мая стал первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ).

Таким образом, утверждает команда Зеленского, информация об изменениях в уставе партии из-за смены председателя партии является недостоверной, ведь это разные регистрационные действия.

Все регистрационные действия Министерство юстиции провело в установленном законом порядке в рамках законного срока.

Как ранее сообщал «Ракурс», в партии «Слуга народа» рассказали об особенностях своей избирательной кампании на парламентских выборах.