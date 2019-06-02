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Ракурс
У Зеленського спростували неможливість прийняти участь у парламентських виборах. Фото: Ліга

У Зеленського спростували неможливість прийняти участь у парламентських виборах (ДОКУМЕНТ)

2 чер 2019, 16:54
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Команда новообраного президента України Володимира Зеленського спростувала інформацію, щодо неможливості партії «Слуга народу» взяти участь у позачергових парламентських виборах.

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У партії стверджують, що немає юридичних причин, з яких політична сила не могла б узяти участь у виборах, і попередня інформація з цього приводу є фейковою. Про це повідомляє прес-служба команди Зеленського.

У Зеленського заявили, що Дмитро Разумков був обраний головою партії 21 травня, а не 27-го, як стверджувала низка ЗМІ. Саме 21 травня на позачерговому з’їзді Іван Баканов склав свої повноваження, призупинив членство у партії і передав місце лідера Разумкову.

Виписка з реєстру щодо "Слуги народу". Фото: прес-служба партії

Сам же Баканов вже 22 травня став першим заступником голови Служби безпеки України (СБУ).

Таким чином, стверджує команда Зеленського, інформація про зміни у статуті партії через зміну голови партії є недостовірною, адже це різні реєстраційні дії.

Усі реєстраційні дії Міністерство юстиції провело в установленому законом порядку в рамках законного терміну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у партії «Слуга народу» розповіли про особливості своєї виборчої кампанії на парламентських виборах.

Джерело: Ракурс


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