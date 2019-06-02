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Погода в Україні 3 червня принесе дощі з грозами, лише в деяких областях тепло. Фото: Ракурс

Погода в Україні 3 червня принесе дощі з грозами, лише в деяких областях тепло (КАРТА)

2 чер 2019, 16:14
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Погода в Україні 3 червня принесе в південні і східні області грози, шквали і град. Синоптики попереджають про пориви вітру зі швидкістю 15−20 м/с.

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На півночі країни очікується сонячна і тепла погода. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 3 червня прогнозується хмарна і тепла. Температура вночі 15−17° тепла, вдень 27−29° тепла.

У Львові в найближчу добу буде йти дощ з грозою. Вночі температура повітря 12−14° тепла, вдень 23−25​​° тепла.

В Одесі в понеділок прогнозуються опади. Синоптики попереджають про дощі та грози. Температура повітря вночі 19−21° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 26−28°.

У Дніпрі 3 червня Гідрометцентр обіцяє злива і грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16−18° вище нуля, вдень очікується 29−31° тепла.

У Харкові завтра синоптики прогнозують похмуру погоду. Очікуються дощі і грози. Температура вночі 16−18° тепла, вдень 29−31° тепла за Цельсієм.

У Карпатах 3 червня протягом дня йтиме дощ з грозою. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

Погода в Україні 3 червня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 3 червня буде неспокійна. Протягом дня будуть невеликі хвилювання магнітного поля Землі.

Геомагнітна обстановка у Києві 3 червня. Фото: gismeteo

Джерело: Ракурс


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