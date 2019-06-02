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Ракурс
В Італії круїзний лайнер протаранив теплохід і причал, є поранені (ВІДЕО)

В Італії круїзний лайнер протаранив теплохід і причал, є поранені (ВІДЕО)

2 чер 2019, 15:37
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У Венеції (Італія) круїзний лайнер під час спроби пришвартуватися врізався в причал і протаранив туристичний теплохід. В результаті інциденту постраждали четверо осіб, двох з яких госпіталізували в медичний заклад для проведення обстеження.

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Судно під назвою Opera прямувало в венеціанську пристань Сан-Базіліо. За попередньою інформацією, інцидент міг статися через обрив буксирувального тросу. Про це повідомляє видання ANSA.

Лайнер рухав у напрямку до пристані, але не зміг впоратися з сильною течією. Судно, яке належить компанії MSC, здатне вмістити 2 тис. 679 осіб.

Два буксира намагалися запобігти зіткненню, але були не в силах зупинити гігантське судно. За інформацією видання, у корабля був несправний двигун.

Зазначимо, що міністр інфраструктури і транспорту Данило Тонінеллі заявив, що сьогоднішній інцидент свідчить про необхідність обмежити прохід великих кораблів через Джудекку (канал). Ймовірно, найближчим часом там буде введено обмеження на можливість проходу великих лайнерів і суден.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Будапешті зіткнулися два судна, в результаті чого затонув туристичний катер з туристами з Південної Кореї. Загинули семеро осіб і два десятка вважаються зниклими. Капітана теплохода, який є громадянином України, заарештували на два місяці.


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