Трагедія на рок-фестивалі: з’явилося відео урагану, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122673-tragediya-na-rok-festyvali-z-yavylosya-video-uraganu.html

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Стихійне лихо обірвало музичний фестиваль у Дніпропетровській області у ніч з 1 на 2 червня.

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В результаті сильного пориву вітру, грози і шквального дощу на місці проведення етно-рок-фестивалю Kozak Fest зірвало дах сцени. Загинув 48-річний чоловік, ще двоє глядачів травмовані, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У 52-річної жінки — перелом ноги, у 41-річного чоловіка — перелом стопи. Рятувальники витягли 53 легкових автомобіля і врятували 135 осіб. У момент трагедії поблизу фестивальної сцени перебували 10 тис. осіб.

Вітер зніс батут, частину наметів. Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з поміткою «нещасний випадок») КК України.

Організатори у неділю, 2 червня, повідомили про дострокове завершення дійства.