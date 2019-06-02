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Трагедия на рок-фестивале: появилось видео урагана, фото - Радио Свобода

Трагедия на рок-фестивале: появилось видео урагана

2 июн 2019, 15:02
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Стихийное бедствие оборвало музыкальный фестиваль в Днепропетровской области в ночь с 1 на 2 июня.

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В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest сорвало крышу сцены. Погиб 48-летний мужчина, еще двое зрителей травмированы, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

У 52-летней женщины — перелом ноги, у 41-летнего мужчины — перелом стопы. Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек. В момент трагедии возле фестивальной сцены находились 10 тыс. человек.

Ветер снес батут, часть палаток. Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») УК Украины.

Организаторы в воскресенье, 2 июня, сообщили о досрочном завершении действа.

Источник: Ракурс


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