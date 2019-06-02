В Харькове снова снесли памятник Жукову, фото — Newsroom

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В Харькове 2 июня снова снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. На освободившееся место активисты установили украинский флаг.

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Об этом сообщается в трансляциях с места события.

Бюст Жукову снесли участники акций «Можем повторить!» и «Стоп, реванш!», которые сегодня проходят возле Дворца спорта в Харькове. Они переместились к бюсту маршалу и в толпе появились лестница и веревки.

Со второй попытки бюст смогли свергнуть. Молодые люди также сбили с постамента буквы.

Перед началом акции между националистами и полицией произошли столкновения, однако правоохранители отступили и не мешали активистам.

В начале мая бюст советского маршала уже демонтировали, однако власти города вернули его на место и восстановили.

Ранее харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и городской среды поддержала петицию о присвоении имени маршала Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко.