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Ракурс
У Харкові знову знесли пам'ятник Жукову, фото — Newsroom

Пам’ятник радянському маршалу Жукову знову повалили у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

2 чер 2019, 14:06
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У Харкові 2 червня знову знесли пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову. На місце, що звільнилося, активісти встановили український прапор.

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Про це йдеться у трансляціях з місця події.

На початку травня бюст радянського маршала вже демонтовували, проте влада міста тоді повернула його на місце.

У Харкові знову знесли пам'ятник Жукову, скріншот трансляції

У Харкові знову знесли пам'ятник Жукову, скріншот трансляції

Бюст Жукову знесли учасники акцій «Можемо повторити» та «Стоп, реванш», які сьогодні відбуваються поблизу Палацу спорту в Харкові. Вони перемістилися до погруддя маршалу й у натовпі з’явилися драбина та мотузки.

З другої спроби бюст змогли повалити. Молоді люди також збили з постаменту літери.

Перед початком акції між націоналістами і поліцією сталися сутички, однак після правоохоронці відступили і не заважали активістам.

На початку травня бюст радянського маршала вже демонтовували, проте влада міста повернула його на місце і відновила.

Раніше харківська міська комісія з питань топоніміки та міського середовища підтримала петицію про присвоєння імені маршала Георгія Жукова проспекту Петра Григоренка.

Джерело: Ракурс


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