У Харкові знову знесли пам'ятник Жукову, фото — Newsroom

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Ракурс

У Харкові 2 червня знову знесли пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову. На місце, що звільнилося, активісти встановили український прапор.

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Про це йдеться у трансляціях з місця події.

На початку травня бюст радянського маршала вже демонтовували, проте влада міста тоді повернула його на місце.

Бюст Жукову знесли учасники акцій «Можемо повторити» та «Стоп, реванш», які сьогодні відбуваються поблизу Палацу спорту в Харкові. Вони перемістилися до погруддя маршалу й у натовпі з’явилися драбина та мотузки.

З другої спроби бюст змогли повалити. Молоді люди також збили з постаменту літери.

Перед початком акції між націоналістами і поліцією сталися сутички, однак після правоохоронці відступили і не заважали активістам.

На початку травня бюст радянського маршала вже демонтовували, проте влада міста повернула його на місце і відновила.

Раніше харківська міська комісія з питань топоніміки та міського середовища підтримала петицію про присвоєння імені маршала Георгія Жукова проспекту Петра Григоренка.