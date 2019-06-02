В Италии круизный лайнер протаранил теплоход и причал, есть раненые. Фото: ANSA

https://racurs.ua/n122674-v-italii-kruiznyy-layner-protaranil-teplohod-i-prichal-est-ranenye-video.html

Ракурс

В Венеции (Италия) круизный лайнер во время попытки пришвартоваться врезался в причал и протаранил туристический теплоход. В результате инцидента пострадали четыре человека, двоих из которых госпитализировали в медицинское учреждение для проведения обследования.

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Судно под названием Opera направлялось в венецианскую пристань Сан-Базилио. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за обрыва буксировочного троса. Об этом сообщает издание ANSA.

Лайнер двигал по направлению к пристани, но не смог справиться с сильным течением. Судно, которое принадлежит компании MSC, способно уместить 2 тыс. 679 человек.

Два буксира пытались предотвратить столкновение, но были не в силах остановить гигантское судно. По информации издания, у корабля был неисправный двигатель.

Отметим, что министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли заявил, что сегодняшний инцидент свидетельствует о необходимости ограничить проход больших кораблей через Джудекку (канал). Вероятно, в ближайшее время там будет введено ограничение на возможность прохода крупных лайнеров и суден.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Будапеште столкнулись два судна, в результате чего затонул туристический катер с туристами из Южной Кореи. Погибли семь человек и два десятка считаются пропавшими. Капитана теплохода, который является гражданином Украины, арестовали на месяц.