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Погода в Украине 3 июня принесет дожди с грозами, только в некоторых областях тепло. Фото: Ракурс

Погода в Украине 3 июня принесет дожди с грозами, только в некоторых областях тепло (КАРТА)

2 июн 2019, 16:14
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Погода в Украине 3 июня принесет в южные и восточные области грозы, шквалы и град. Синоптики предупреждают о порывах ветра со скоростью 15−20 м/с.

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На севере страны ожидается солнечная и теплая погода. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 июня прогнозируется облачная и теплая. Температура ночью 15−17° тепла, днем 27−29° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки будет идти дождь с грозой. Ночью температура воздуха 12−14° тепла, днем 23−25° тепла.

В Одессе в понедельник прогнозируются осадки. Синоптики предупреждают о дождях и грозах. Температура воздуха ночью 19−21° тепла, днем воздух прогреется до плюс 26−28°.

В Днепре 3 июня Гидрометцентр обещает ливень и грозы. Ночью столбики термометров покажут 16−18° выше нуля, днем ожидается 29−31° тепла.

В Харькове завтра синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Ожидаются дожди и грозы. Температура ночью 16−18° тепла, днем 29−31° тепла по Цельсию.

В Карпатах 3 июня в течение дня будет идти дождь с грозой. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 26−28° выше нуля.

Погода в Украине 3 июня. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 3 июня будет неспокойная. В течение дня будут небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 июня. Фото: gismeteo

Источник: Ракурс


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