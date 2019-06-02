Перший підводний ресторан Європи відкрився в Північному морі. Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP

https://racurs.ua/ua/n122677-pershyy-pidvodnyy-restoran-ievropy-vidkryvsya-v-pivnichnomu-mori-foto.html

Ракурс

У Норвегії відкрився перший в Європі підводний ресторан під назвою Under. Він розташований на півночі країни в Північному морі.

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Зовні ресторан виглядає як гігантський бетонний моноліт, який розташований на скелястій берегової лінії, проте його основна частина розташована під водою. Про це повідомляє видання The Local.

Прохід для клієнтів виглядає як коридор з дерев’яними панелями, з якого дубовими сходами можна спуститися в погано освітлену їдальню. У залі розташоване величезне підводне вікно з плексигласу.

Товщина скла у вікні становить 26 см і розраховане на шторми, як і товсті бетонні стіни. Вся конструкція створена таким чином, щоб легко переносити суворі умови моря.

Площа вікна становить 36 м кв. і створює ілюзію перископа, через який можна спостерігати живе водне шоу. Обслуговуючий персонал може розповісти гостям про оточуючих морських жителів і рослини.

З вікна дивовижного ресторану не можна побачити рибу-клоуна або акул, як в аналогічних ресторанах в Дубаї або на Мальдівах. Однак, гості зможуть насолодитися видом тріски, минтая, тюленів, гагар та іншої живності. В основі створення ресторану лежить висвітлення екологічних проблем.

Ресторан може одночасно прийняти до 40 осіб, а спроектувала його норвезька фірма Snohetta, яка відома будівлею Опери в Осло і меморіальним павільйоном 9/11 в Нью-Йорку.

Годувати гостей буде данський шеф-кухар, який буде створювати сезонне меню з морепродуктів. У ресторані можна також покуштувати десерт з п’яти типів водоростей, які зібрали на найближчому березі.

Дегустаційне меню обійдеться бажаючим в 230 євро на людину. Якщо до списку 16−18 страв додати ще й вино, вартість збільшиться вдвічі.

Хоча ресторан не можна назвати бюджетним, його вже забронювали на наступні півроку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Uber тепер надає послугу підводного таксі.