Смертельное ДТП в Николаевской области унесло жизнь полицейского. Фото: Status Quo

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Ракурс

Смертельная авария произошла сегодня в Кривоозерском районе Николаевской области. Один из двух погибших полицейский, который был второй день в отпуске.

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Женщина-пассажир сейчас находится в медицинском учреждении, где ей оказывают неотложную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области.

Трагедия произошла сегодня около полудня из-за столкновения автомобилей Renault Logan и ВАЗ-2107. Инцидент произошел в 5 км от пгт Кривое Озеро в направлении Первомайска.

Установлено, что 27-летний полицейский за рулем ВАЗа погиб на месте аварии. Водителя Renault успели довезти до больницы, где 34-летний мужчина погиб от полученных травм. Жена водителя Renault смогла выжить.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте трагедия работали криминалисты, спасатели и оперативники.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне известный футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. С участием спортсмена его родной клуб «Севилья» трижды выигрывал Лигу Европы.