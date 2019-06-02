Ранение мальчика в Киевской области: пьяные полицейские ничего не помнят. Фото: Znaj.

https://racurs.ua/n122680-ranenie-malchika-v-kievskoy-oblasti-pyanye-policeyskie-nichego-ne-pomnyat.html

Ракурс

Правоохранители, которые ранили мальчика в Переяславе-Хмельницком в Киевской области, признали свою вину. Однако, кто ранил ребенка, пока неизвестно.

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Как оказалось, полицейские были настолько пьяны, что ничего не помнят, и просто развлекались. Об этом заявила бабушка раненого мальчика Александра Тлявова, передает «Громадське».

По словам женщины, в реанимацию приезжал начальник районного отдела полиции и сообщил последние новости по расследованию. Сама Тлявова заявила, что не допустит, чтобы полицейские вышли под залог или были оправданы.

Как известно, 31 мая мальчик получил серьезные ранения и был доставлен в реанимацию. Врачи обнаружили у ребенка пулевое ранение, ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и внутримозговую гематому.

Согласно основной версии следствия, пьяные полицейские стреляли в нерабочее время и случайно ранили 5-летнего мальчика.

Как ранее сообщал «Ракурс», оба полицейских были задержаны.