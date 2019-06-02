Біля берегів Лівії перекинувся човен. Фото: Голос Севастополя

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Ракурс

Човен з мігрантами перекинувся біля берегів Лівії. В результаті події загинули жінка і дитина. Ще 25 осіб вважаються зниклими безвісти.

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Трагічний інцидент стався біля західних берегів країни. Встановлено, що на човні перебували 73 особи, серед яких жителі Нігерії, Кенії, Судану і Кот-д'Івуару. Про це повідомляє видання Reuters.

Місцева влада повідомляє, що виявила надувний човен без двигуна, а нелегальні мігранти відчайдушно чіплялися за те, що від неї залишилося. Інцидент стався приблизно в 49 км на схід від столиці Тріполі.

За даними міграційного агентства ООН, тільки за минулий рік загинули або пропали безвісти 2 тис. 297 мігрантів. Всього в Європу морським шляхом прибули 116 тис. 959 осіб.

У виданні зазначають, що мігранти використовують західне узбережжя Лівії як головну відправну точку, користуючись хаосом в країні, які виник після повалення Муаммара Каддафі в 2011 році.

Через такі обставини, берегова охорона посилила патрулювання, щоб зупинити мігрантів. Місцева влада Лівії уклала угоду з Італією для спільної роботи по боротьбі з нелегалами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Італії круїзний лайнер під час спроби пришвартуватися врізався в причал і протаранив туристичний теплохід.