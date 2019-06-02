Пікет партії мерів: відкрито кримінальне провадження, є поранені. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Правоохоронці отримали порання під час пікету партії мерів «Довіряй ділам» у Немишлянському районі Харкова. Протестувальники знесли пам’ятник Жукову.

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Встановлено, що під час пікетування невідомі розпорошили сльозогінний газ. Внаслідок цього троє поліцейський отримали хімічні опіки очей. Їх госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Про це повідомляє управління Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Якщо провину хуліганів доведуть, їм загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

Зазначимо, що правоохоронці під час подій забезпечували правопорядок біля пам’ятника Жукову, який протестувальники знесли, а на його місце поставили український флаг.

Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці намагаються з’ясувати обставини подій, а також осіб, які причетні до скоєння зазначених злочинів.

Як раніше повідомлялося, під час з’їзду партії «Довіряй ділам» жителі Харкова влаштували пікет.