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Пикет партии мэров: открыто уголовное производство, есть раненые. Фото: Нацполиция

Пикет партии мэров: открыто уголовное производство, есть раненые (ФОТО)

2 июн 2019, 21:15
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Правоохранители получили ранения во время пикета партии мэров «Доверяй делам» в Немышлянском районе Харькова. Протестующие снесли памятник Жукову.

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Установлено, что во время пикетирования неизвестные распылили слезоточивый газ. В результате трое полицейских получили химические ожоги глаз. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители открыли два уголовных производства о совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Если вину хулиганов докажут, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Пикет в Харькове. Фото: Нацполиция

Отметим, что правоохранители во время событий обеспечивали правопорядок возле памятника Жукову, который протестующие снесли, а на его место поставили украинский флаг.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранители пытаются выяснить обстоятельства событий, а также лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Как ранее сообщалось, во время съезда партии «Доверяй делам» жители Харькова устроили пикет.

Источник: Ракурс


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