Пикет партии мэров: открыто уголовное производство, есть раненые. Фото: Нацполиция

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Правоохранители получили ранения во время пикета партии мэров «Доверяй делам» в Немышлянском районе Харькова. Протестующие снесли памятник Жукову.

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Установлено, что во время пикетирования неизвестные распылили слезоточивый газ. В результате трое полицейских получили химические ожоги глаз. Их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители открыли два уголовных производства о совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Если вину хулиганов докажут, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Отметим, что правоохранители во время событий обеспечивали правопорядок возле памятника Жукову, который протестующие снесли, а на его место поставили украинский флаг.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранители пытаются выяснить обстоятельства событий, а также лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Как ранее сообщалось, во время съезда партии «Доверяй делам» жители Харькова устроили пикет.