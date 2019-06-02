В Одессе умер младенец: родители заявили о врачебной халатности. Фото: novosti.az

https://racurs.ua/n122681-v-odesse-umer-mladenec-roditeli-zayavili-o-vrachebnoy-halatnosti.html

Ракурс

Шестимесячный младенец умер в одесской инфекционной больнице по неизвестной причине. Родители малыша обвиняют врачей в халатности.

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Ребенка доставили накануне в реанимацию инфекционной больницы. У малыша были сделаны все прививки, а результаты обследований показывали, что патологий никаких нет. Об этом сообщила мама ребенка Татьяна Шматковская, передает «Одесса онлайн».

Сначала у ребенка началось расстройство пищеварения, однако температуры или рвоты при этом не было. Педиатр назначила малышу лекарства, но состояние младенца не улучшилось.

В пятницу родители вызвали скорую и поехали в инфекционную больницу. Оттуда их направили в хирургию, где врачи заявили, что им нужна все же инфекционная больница.

После того, как ребенка забрали, к младенцу не пускали. В субботу медсестра попросила мать малыша отправиться за священником, чтобы покрестить ребенка.

Сначала женщине не хотели показывать труп малыша, заявляя, что не могут найти ключ от морга. Мать младенца уже заявила в полицию, а в мэрии изданию сообщили, что создадут специальную комиссию для расследования.

Женщине передали историю болезни мальчика, но причину смерти смогут установить только судмедэксперты.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области женщина выбросила новорожденного малыша в выгребную яму туалета.