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После того, как ребенка забрали, к младенцу не пускали. В субботу медсестра попросила мать малыша отправиться за священником, чтобы покрестить ребенка.
В Одессе умер младенец: родители заявили о врачебной халатности. Фото: novosti.az
В Одессе умер младенец: родители заявили о врачебной халатностиhttps://racurs.ua/n122681-v-odesse-umer-mladenec-roditeli-zayavili-o-vrachebnoy-halatnosti.htmlРакурс
Шестимесячный младенец умер в одесской инфекционной больнице по неизвестной причине. Родители малыша обвиняют врачей в халатности.
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Ребенка доставили накануне в реанимацию инфекционной больницы. У малыша были сделаны все прививки, а результаты обследований показывали, что патологий никаких нет. Об этом сообщила мама ребенка Татьяна Шматковская, передает «Одесса онлайн».
Сначала у ребенка началось расстройство пищеварения, однако температуры или рвоты при этом не было. Педиатр назначила малышу лекарства, но состояние младенца не улучшилось.
В пятницу родители вызвали скорую и поехали в инфекционную больницу. Оттуда их направили в хирургию, где врачи заявили, что им нужна все же инфекционная больница.
После того, как ребенка забрали, к младенцу не пускали. В субботу медсестра попросила мать малыша отправиться за священником, чтобы покрестить ребенка.
Сначала женщине не хотели показывать труп малыша, заявляя, что не могут найти ключ от морга. Мать младенца уже заявила в полицию, а в мэрии изданию сообщили, что создадут специальную комиссию для расследования.
Женщине передали историю болезни мальчика, но причину смерти смогут установить только судмедэксперты.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области женщина выбросила новорожденного малыша в выгребную яму туалета.
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